Acun Ilıcalı'dan itiraf: Romantik değilim, zaman zaman biraz

"KORKUM OLSA RİSKLERE GİRMEM"

Acun Ilıcalı, “Başarısız olmaktan korkuyor musun?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Korkum olsa bu risklere girmem. Ben durmadan risk alıyorum. Korkuyu hissetmiyorum, o heyecanı yaşamak istiyorum. Adam, iki apartman arasına ip koyup yürüyor. Ben de bunu meslekte yapıyorum. Duygu aynı, o heyecanı yaşamak istiyorum. Ben bu tip olayların iş versiyonuyum. İşte adrenalin yaşamaya çok aşırı meyilliyim. Riskleri aldığım için büyüyebildim.”