Acun Ilıcalı'dan itiraf: Romantik değilim, zaman zaman biraz

Acun Ilıcalı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le”ye konuk oldu. Ilıcalı, “Kendinle evli olsan, boşanma sebebin ne olurdu?” sorusuna şu yanıtı verdi:
"ROMANTİK DEĞİLİM, ZAMAN ZAMAN BİRAZ"
“Çok işkolik olmam. İlişkilerdeki sorunlar sorun üzerine çıkmıyor. Beynin sorun üretmesi üzerine de çıkıyor. Ayrılma sebebini biz bir konu üzerine bağlamamalıyız. Hayatta şu dersi çok aldım: sebepler, bahaneler. Hayatta ‘sebep’ dediğimiz şeyin birçoğu bahaneler. İlişkilerin bitmesindeki birçok sebep diye gösterilen şeyin bir tarafın aslında kafasının başka yere gitmesi oluyor. O bahanesini vurup devam ediyor.” Ünlü televizyoncu ayrıca “Romantik değilim, zaman zaman biraz” dedi.
"KORKUM OLSA RİSKLERE GİRMEM"
Acun Ilıcalı, “Başarısız olmaktan korkuyor musun?” sorusuna da şu cevabı verdi:
“Korkum olsa bu risklere girmem. Ben durmadan risk alıyorum. Korkuyu hissetmiyorum, o heyecanı yaşamak istiyorum. Adam, iki apartman arasına ip koyup yürüyor. Ben de bunu meslekte yapıyorum. Duygu aynı, o heyecanı yaşamak istiyorum. Ben bu tip olayların iş versiyonuyum. İşte adrenalin yaşamaya çok aşırı meyilliyim. Riskleri aldığım için büyüyebildim.”
Ilıcalı, muhabirlik yaparken en fazla müdür olmayı hayal ettiğini de söyledi: “Yoldan geçerken Show TV’ye girdim. Kanalda stajyer maaşı alıyordum. Ekonomik bir kararla ‘stajyerleri işten çıkartın’ dediler, üç ay sonra kovulduk. Sonra tekrar başladım. Başarı hikâyelerinin önünde hep batma var.”