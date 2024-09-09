Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan sevgilisiyle aşk pozu
Acun Ilıcalı ile 2016 yılında boşanan Zeynep Yılmaz, sevgilisi Bülent Ciritci ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Uzun zamandır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya 3 Eylül'de Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturmuştu.
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Ilıcalı'nın 2016 yılında boşandığı ve iki kızının annesi eski eşi Zeynep Yılmaz ise, sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Bülent Ciritci ile çekildiği pozlarını yayınladı.
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ARKADAŞLIKLA BAŞLAMIŞTI...
Zeynep Yılmaz'ın sahibi olduğu mimarlık firması, iş insanı Bülent Ciritci'nin kafe tasarımını üstlenince ikilinin yolları kesişmişti. Arkadaşlıkla başlayan ilişki, aşka dönüşmüştü.
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İşte Zeynep Yılmaz'ın aşk dolu paylaşımı...