Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin değişimiyle şaşırtmıştı! Yeni mesleğini duyurdu
Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen 'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Cansu' karakterine hayat veren Sedef Şahin değişimiyle dikkat çekiyor. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen oyuncu, şimdi de yeni mesleğiyle gündem oldu.
Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Cansu rolü ile ünlenen Sedef Şahin, değişimi ile şaşırtıyor.
Dizinin ardından setlere ara veren oyuncu, yeni görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Beş yıl içerisinde 20 kilo veren Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
"İNSAN İNSANA BENZER"
29 yaşındaki Sedef Şahin, dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in yüzünün kendisiyle benzetilmesiyle gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:
Feriha'da çoğunlukla ben de makyajsızım ve bu halimden 16 kilo daha fazlayım. Sadece böyle bir açıklama yapmak istedim. "İnsan insana benzer ne diyeyim şimdi. Kendi vatandaşınızı gömüyorsanız ayıp edersiniz yalnız.