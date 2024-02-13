Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin değişimiyle şaşırtmıştı! Yeni mesleğini duyurdu

Feriha'da çoğunlukla ben de makyajsızım ve bu halimden 16 kilo daha fazlayım. Sadece böyle bir açıklama yapmak istedim. "İnsan insana benzer ne diyeyim şimdi. Kendi vatandaşınızı gömüyorsanız ayıp edersiniz yalnız.