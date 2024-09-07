Adriana Lima'nın yeni görüntüsü dikkat çekti
Adriana Lima, Los Angeles Kaliforniya'da "The Thicket" filminin dünya prömiyerine katıldı. Lima'nın zayıflamış yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönem yüzü olduğu Victoria’s Secret isimli markanın “meleklerinden” biri olması sayesinde dünyanın en tanınan isimlerinden biri olan Adriana Lima geçtiğimiz sene Açlık Oyunları isimli filminin galasına katılmıştı. Sosyal medyada Lima'nın yüzündeki değişimin Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edilmişti.
Fotoğraf: Getty
Lima, estetik iddialarını yalanlayıp "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraf: Getty
43 yaşındaki ünlü manken 4 Eylül'de Los Angeles, Kaliforniya'da "The Thicket" filminin dünya prömiyerine katıldı.
Fotoğraf: Getty
RAT & BOA markalı beyaz bir takım Tercih eden ADriana Lima'ya eşi ve çocukları da eşlik etti.
Fotoğraf: Getty