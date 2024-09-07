Adriana Lima'nın yeni görüntüsü dikkat çekti

Adriana Lima, Los Angeles Kaliforniya'da "The Thicket" filminin dünya prömiyerine katıldı. Lima'nın zayıflamış yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Adriana Lima'nın yeni görüntüsü dikkat çekti - Resim : 1

Bir dönem yüzü olduğu Victoria’s Secret isimli markanın “meleklerinden” biri olması sayesinde dünyanın en tanınan isimlerinden biri olan Adriana Lima geçtiğimiz sene Açlık Oyunları isimli filminin galasına katılmıştı.  Sosyal medyada Lima'nın yüzündeki değişimin Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edilmişti. 

Fotoğraf: Getty

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Adriana Lima'nın yeni görüntüsü dikkat çekti - Resim : 2

Lima, estetik iddialarını yalanlayıp "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraf: Getty

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Adriana Lima'nın yeni görüntüsü dikkat çekti - Resim : 3

43 yaşındaki ünlü manken 4 Eylül'de Los Angeles, Kaliforniya'da "The Thicket" filminin dünya prömiyerine katıldı.

Fotoğraf: Getty

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Adriana Lima'nın yeni görüntüsü dikkat çekti - Resim : 4

RAT & BOA markalı beyaz bir takım Tercih eden ADriana Lima'ya eşi ve çocukları da eşlik etti. 

Fotoğraf: Getty