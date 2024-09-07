Adriana Lima'nın yeni görüntüsü dikkat çekti

Bir dönem yüzü olduğu Victoria’s Secret isimli markanın “meleklerinden” biri olması sayesinde dünyanın en tanınan isimlerinden biri olan Adriana Lima geçtiğimiz sene Açlık Oyunları isimli filminin galasına katılmıştı. Sosyal medyada Lima'nın yüzündeki değişimin Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edilmişti.

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