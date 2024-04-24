Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Ramazan Demir: Her şey çok güzel
Yalı Çapkını'nda hayat verdikleri Seyran ve Ferit karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı devam ediyor. Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ilişkisiyle ilgili "Her şey çok güzel" dedi.
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Star ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisindeki Seyran ve Ferit karakteriyle izleyecileri ekranlara kitleyen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mert Ramazan Demir, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Afra Saraçoğlu'nun evine girerken objektiflere yansıdı.
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Mert Ramazan Demir, basın mensuplarının Afra Saraçoğlu ile birlikteliği hakkındaki sorulara "Her şey çok güzel" yanıtını verip, sevgilisinin evine girdi.
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