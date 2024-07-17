Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir takipleşmeyi bıraktı
Yalı Çapkını dizisinde birlikte başrolü paylaşan ve aynı zamanda sevgili olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından birbirlerini takipten çıktı.
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Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikteliği yeniden sarsıntıda.
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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
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Birliktelikleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin ayrıldığı iddia edildi.