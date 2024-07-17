Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir takipleşmeyi bıraktı

Yalı Çapkını dizisinde birlikte başrolü paylaşan ve aynı zamanda sevgili olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından birbirlerini takipten çıktı.

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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir takipleşmeyi bıraktı - Resim : 1

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikteliği yeniden sarsıntıda.

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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir takipleşmeyi bıraktı - Resim : 2

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir takipleşmeyi bıraktı - Resim : 3

Birliktelikleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin ayrıldığı iddia edildi.