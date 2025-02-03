Anasayfa Magazin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden hayranlarını üzen haber! Birbirlerini takip etmeyi bıraktılar
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden hayranlarını üzen haber! Birbirlerini takip etmeyi bıraktılar
Son dönemin en konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık devam ettikleri aşklarında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yalı Çapkını'nın başrolleri sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
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Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit Korhan' ve 'Seyran Korhan' karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden haberler gelmeye devam ediyor.
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Son dönemin en konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü oyuncular, bir dargın bir barışık devam ettikleri aşklarında sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bir kez daha özel hayatlarıyla gündeme geldi.
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Sosyal medya hesaplarından yaptıkları bu hamle magazin gündemine oturdu. İkili Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Daha önce konuşulan ayrıldılar iddiaları sonrası bu flaş hamle haberleri doğrular nitelikte oldu.