Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını setinden özel kareler paylaştı

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuların Afra Saraçoğlu'da hayranlarını mutlu etmek için sosyal medya hesabından setten kareler paylaştı.

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını setinden özel kareler paylaştı

Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, hem yeteneği hem güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Saraçoğlu, takipçilerini yeni paylaşımıyla adeta Yalı Çapkını setine götürdü.

"Tüm dünyadaki YÇ hayranlarına çok sevgiler"

Seyran karakteriyle yıldızı parlayan Saraçoğlu, dizinin setinden birçok kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. 

"Tüm dünyadaki YÇ hayranlarına çok sevgiler" notuyla birçok kare yayınlayan yıldızın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

 
 
 
 
 
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Afra (@afrasaracoglu)'in paylaştığı bir gönderi

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