Yalı Çapkını'na taze kan! Şefika’nın kızı Ayşen geliyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı '“Yalı Çapkını” dizisi ikinci sezonunda izleyici ile buluşuyor. OGM Pictures tarafından üretilen dizi, kadrosuna bir dizi yeni oyuncu eklemişti. Şimdi ise bir başka isim daha diziye katılıyor.

Şefika’nın kızı Ayşen karakteri dahil olacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Hülya Duyar’ın canlandırdığı Şefika’nın kızı Ayşen karakteri dahil olacak. Ayşen’i oyuncu Gülen Gedikoğlu canlandıracak. Yeni bölümde senaryoya katılacağı konuşulan Ayşen’in üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi.