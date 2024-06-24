Afra Saraçoğlu'ndan İspanya pozları

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Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, hayranlarını başarılı oyunculuğuyla mest ediyor.
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İki sezondur Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Saraçoğlu, sezon finali sonrası soluğu tatilde aldı.
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Tatil için yurt dışını tercih eden ve İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, birkaç gün önce Türkiye'ye döndü.
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26 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı.