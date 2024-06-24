Afra Saraçoğlu'ndan İspanya pozları

Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 3. sezon öncesi dinlenmek için tatile çıktı. İspanya'ya giden ünlü isim, tatilden yeni pozlarını paylaştı.

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Afra Saraçoğlu'ndan İspanya pozları - Resim : 1

Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, hayranlarını başarılı oyunculuğuyla mest ediyor.  

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Afra Saraçoğlu'ndan İspanya pozları - Resim : 2

İki sezondur Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Saraçoğlu, sezon finali sonrası soluğu tatilde aldı.

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Afra Saraçoğlu'ndan İspanya pozları - Resim : 3

Tatil için yurt dışını tercih eden ve İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, birkaç gün önce Türkiye'ye döndü.

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Afra Saraçoğlu'ndan İspanya pozları - Resim : 4

26 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı.  