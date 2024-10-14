Afra Saraçoğlu'ndan Paris pozları: Hayatımın elbisesi
Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, Instagram'ı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu bu kez de 'hayatımın elbisesi' dediği bir paylaşımda bulundu.
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Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Mert Ramazan Demir ile birbirlerini tekrar takip eden ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan yeni paylaşım geldi. 'Hayatımın elbisesi' diyen Afra Saraçoğlu'nun elbisesi ilgi çekti.
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NTV'nin haberine göre Saraçoğlu'nun Chopova Lowena markasına ait olan elbisesinin 525 Euro yani yaklaşık 20 bin TL olduğu ortaya çıktı.
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Yalı Çapkını yıldızının pozlarına "Kraliçe", "Ne kadar güzelsin", "Harika, bayıldım", "Güzelliğine 40 bin kez maşallah", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.