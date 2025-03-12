Afra Saraçoğlu'ndan yeni Paris pozları! Doğal hali beğeni topladı

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'na bir markanın özel davetlisi olarak katıldı. Moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte, Barbara Palvin, Jessica Alba, Sarah Michelle Gellar ve Alessandra Ambrosio gibi ünlü isimler de yer aldı.