Afra Saraçoğlu'ndan yeni Paris pozları! Doğal hali beğeni topladı
Güzelliği ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'na katıldı. Ünlü oyuncu, Paris seyahatinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'na bir markanın özel davetlisi olarak katıldı. Moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte, Barbara Palvin, Jessica Alba, Sarah Michelle Gellar ve Alessandra Ambrosio gibi ünlü isimler de yer aldı.
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Defilede simsiyah bir görünüm tercih eden yıldızın tarzı çok beğenildi.
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Saraçoğlu, Paris'te defile öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
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Saraçoğlu'nun "Afi" notuyla paylaştığı karelerdeki makyajsız fotoğrafı ise beğeni topladı.