Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük nedeni ortaya çıktı
Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Ailecek Şaşkınız, Kardeş Payı gibi birbirinden başarılı projelere imza atan Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin küslük nedeni belli oldu.
En son 2020 yılında birlikte rol alan ve o zamandan beri ortak bir projede yer almayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisi uzun ir küslük dönemine girmişti.
Ahmet Kural'ın Temmuz 2023'te Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğününe de katılmayan ve ''Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Bu kadar söyleyebilirim.'' diyen Cemcir, küslük nedenlerini bir türlü açıklamamıştı.
Ünlü isimlerin arasının neden bozulduğu ortaya çıktı:
'Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural üçlüsü birlikte yol alıyordu. Selçuk Aydemir ile Murat Cemcir arasında bir anlaşmazlık oluyor. Aydemir birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını söylüyor ve küsüyorlar.
Sonrasında bir anda Selçuk Aydemir ile Ahmet Kural, iddialara göre Murat Cemcir'den habersiz arka planda iş çeviriyor. Senaryo yazıyorlar, birlikte film çekiyorlar. Murat Cemcir ise duyduklarından sonra şaşkınlıklar içerisinde kalıyor. İddialara göre Murat Cemcir, yakın arkadaşından dost kazığı yediği için arkadaşlığını sonlandırıyor.