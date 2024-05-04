Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük nedeni ortaya çıktı

Ünlü isimlerin arasının neden bozulduğu ortaya çıktı:

'Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural üçlüsü birlikte yol alıyordu. Selçuk Aydemir ile Murat Cemcir arasında bir anlaşmazlık oluyor. Aydemir birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını söylüyor ve küsüyorlar.

Sonrasında bir anda Selçuk Aydemir ile Ahmet Kural, iddialara göre Murat Cemcir'den habersiz arka planda iş çeviriyor. Senaryo yazıyorlar, birlikte film çekiyorlar. Murat Cemcir ise duyduklarından sonra şaşkınlıklar içerisinde kalıyor. İddialara göre Murat Cemcir, yakın arkadaşından dost kazığı yediği için arkadaşlığını sonlandırıyor.