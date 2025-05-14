Ahmet Kural'ın oğlu Kemal, 1 yaşına girdi! İşte doğum günü

OĞLUNU BÖYLE ANLATMIŞTI

Ünlü oyuncu oğlu ile ilgili babalık deneyimi hakkında, "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok." ifadelerini kullanmıştı.