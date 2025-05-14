Ahmet Kural'ın oğlu Kemal, 1 yaşına girdi! İşte doğum günü

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 1 yaşına basan oğlu Kemal için doğum günü partisi düzenledi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ahmet Kural'ın oğlu Kemal, 1 yaşına girdi! İşte doğum günü - Resim : 1

Düğün Dernek, Kardeş Payı, İşler Güçler gibi birbirinden başarılı film ve dizide rol alan Ahmet Kural, yıl avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

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Ahmet Kural'ın oğlu Kemal, 1 yaşına girdi! İşte doğum günü - Resim : 2

Ünlü çift Nisan ayında doğan bebekleri için 1 yaş doğum günü partisi düzenledi.

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Ahmet Kural'ın oğlu Kemal, 1 yaşına girdi! İşte doğum günü - Resim : 3

OĞLUNU BÖYLE ANLATMIŞTI

Ünlü oyuncu oğlu ile ilgili babalık deneyimi hakkında, "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok." ifadelerini kullanmıştı.

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Ahmet Kural'ın oğlu Kemal, 1 yaşına girdi! İşte doğum günü - Resim : 4

KEMAL'E 1 YAŞ PARTİSİ

Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural, 1 yaşına basan minik oğulları Kemal'in doğum gününü kutladı.