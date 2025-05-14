Ahmet Kural'ın oğlu Kemal, 1 yaşına girdi! İşte doğum günü
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 1 yaşına basan oğlu Kemal için doğum günü partisi düzenledi.
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Düğün Dernek, Kardeş Payı, İşler Güçler gibi birbirinden başarılı film ve dizide rol alan Ahmet Kural, yıl avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.
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Ünlü çift Nisan ayında doğan bebekleri için 1 yaş doğum günü partisi düzenledi.
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OĞLUNU BÖYLE ANLATMIŞTI
Ünlü oyuncu oğlu ile ilgili babalık deneyimi hakkında, "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok." ifadelerini kullanmıştı.
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KEMAL'E 1 YAŞ PARTİSİ
Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural, 1 yaşına basan minik oğulları Kemal'in doğum gününü kutladı.