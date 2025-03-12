Ahsen Eroğlu, Paris tatilinden pozlarını paylaştı

Deha dizisinden ayrılan Ahsen Eroğlu, soluğu Paris'te aldı. Sevgilisi ile tatil yapan ünlü oyuncu Paris pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Ahsen Eroğlu, Paris tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 1

Oyuncu Ahsen Eroğlu, geçtiğimiz aylarda  'Esme' karakterine hayat verdiği Deha dizisinden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun ayrılığı büyük yankı uyandırmıştı.

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Ahsen Eroğlu, Paris tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 2

Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu sevgilisi ile Paris'e gitti. 

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Ahsen Eroğlu, Paris tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 3

Sosyal medya hesabından peş peşe Paris pozlarını paylaşan Eroğlu'na takipçileri de kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncunun karelerine kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

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Ahsen Eroğlu, Paris tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 4