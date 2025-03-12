Ahsen Eroğlu, Paris tatilinden pozlarını paylaştı
Deha dizisinden ayrılan Ahsen Eroğlu, soluğu Paris'te aldı. Sevgilisi ile tatil yapan ünlü oyuncu Paris pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Oyuncu Ahsen Eroğlu, geçtiğimiz aylarda 'Esme' karakterine hayat verdiği Deha dizisinden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun ayrılığı büyük yankı uyandırmıştı.
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Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu sevgilisi ile Paris'e gitti.
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Sosyal medya hesabından peş peşe Paris pozlarını paylaşan Eroğlu'na takipçileri de kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncunun karelerine kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
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