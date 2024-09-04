Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik: Annemin tabletinden 4 bin dua çıktı
Geçtiğimiz gün Miami'de hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası annesinin iyileşmek istemediğini belirten Calvin, Ahu Tuğba'nın Türkiye'ye ne zaman defnedileceğinin tarihinin de henüz belli olmadığını söyledi.
Annenizi kaybettiniz neler söylemek istersiniz?
Annem bir haftaya yakın uyuyamamıştı. Ölmeden önceki gece alnını öptüm, "Seni çok seviyorum" dedim. Uyumaya gittim. Keşke ona sarılsaydım. İçimde ukde kaldı. Keşke biraz daha yanında kalsaydım. Ertesi gün uyandım, dışarı çıktım, geri geldim. Sanki basiretim bağlandı. Annem uykusuz kaldı, uyusun diye düşündüm. Ama gece 11 gibi çok uyudu diye düşündüm. 01.00'de odasına gittim. Annemi iki elimle omuzlarından kaldırdım. Baktım buz gibi. Cesediyle karşılaştım. 'Anne' diye koşarak koridora çıktım. Komşumuza gittim, sonra polisleri aradım. Polisler sabaha kadar incelemeye aldı.
'NEFES ALAMADIĞI İÇİN İNLİYORDU'
Beni annemin yanına sokmadılar. Morg arabası geldi, annemin naaşını alıp götürdüler. Annemin iki haftadır çok ateşi vardı. "Hastaneye gidelim" demiştim, istemedi. Ağır KOAH hastasıydı. Nefes alamadığı için inliyordu. Çok ısrar ettim ama ikna edemedim. Yatakta ölü bulunması ve saatler önce ölmesinden dolayı polisler incelemeye aldı. Annem başım ağrıyor diye migren ilaçları almıştı. Aç karnına aldığı için mideyi kanatmış. Yemek bile yiyemiyordu. Şekerli yoğurt vermiştim. Şimdi polisler tüm ilaçlarını topladı ve incelemeye aldı.
DEFİN GÜNÜ HALA BELLİ DEĞİL
Anneniz ne zaman defnedilecek?
Henüz belli değil. Nakil işlemleri tamamlanmadı. Pasaportumu yenilemem lazım. Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı. Annemin cenazesiyle ben ve gazeteci büyüklerimle manevi babam Örfi Bilgin ilgileniyor.