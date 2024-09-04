Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik: Annemin tabletinden 4 bin dua çıktı

DEFİN GÜNÜ HALA BELLİ DEĞİL

Anneniz ne zaman defnedilecek?

Henüz belli değil. Nakil işlemleri tamamlanmadı. Pasaportumu yenilemem lazım. Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı. Annemin cenazesiyle ben ve gazeteci büyüklerimle manevi babam Örfi Bilgin ilgileniyor.