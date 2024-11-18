Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kalan mirası açıkladı
Eylül ayında annesi Ahu Tuğba'nın ölümüyle sarsılan Anjelik Calvin, annesinden kalan miras hakkında açıklamalarda bulundu.
1 Eylül'de Miami'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 Eylül'de Türkiye'de defnedilmişti.
Anjelik Calvin, Magazin News adlı Youtube kanalındaki videosunda kendisine kalan miras hakkında konuştu ve babası, kardeşleri, kendi kariyeri gibi konular hakkında merak edilen birçok soruyu cevapladı. Röportajın tamamını kanalın Youtube hesabından izleyebilirsiniz. Röportajdan bazı çarpıcı kesitleri sizler için seçtik.
'BABAM KİMSENİN HAKKKINI KİMSEYE YEDİRMEZ'
Babasının İtalyan ve Belçikalı hanımlardan olan 2'şer tane erkek kardeşi olduğunu söyleyen Anjelik "Anneler ayrı olduğu için miras kaygısı olmuyor. Babamda öyle şeylerde titizdir kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Onların da durumu gayet iyi olduğu için ne onların benim bir şeyime ihtiyacı var ne de benim onların."
"BABAM 5 YAŞINDA BODRUM'DA EV HEDİYE ETTİ"
"Babamın maddi durumu çok şükür iyi. Ben bu yaşıma onun da almış olduğu gayrimenkullerin desteği ile geldim. Babam bana daha beş yaşında ev hediye etti Bodrum'da. Daha da sayılmaz ayıp. Olanı var olmayanı var. Allah herkese nasip etsin. Çok kıymetli bir baba"