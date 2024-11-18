Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kalan mirası açıkladı

'BABAM KİMSENİN HAKKKINI KİMSEYE YEDİRMEZ'

Babasının İtalyan ve Belçikalı hanımlardan olan 2'şer tane erkek kardeşi olduğunu söyleyen Anjelik "Anneler ayrı olduğu için miras kaygısı olmuyor. Babamda öyle şeylerde titizdir kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Onların da durumu gayet iyi olduğu için ne onların benim bir şeyime ihtiyacı var ne de benim onların."