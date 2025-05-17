Aile evine giden İrem Helvacıoğlu, çocukluk fotoğraflarını paylaştı
Sen Anlat Karadeniz, Karadut, Seni Çok Bekledim gibi dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, aile evine ziyarete gitti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından aile evinden bulduğu bebeklik fotoğraflarını paylaştı.
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28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile dünya evine giren oyuncu İrem Helvacıoğlu, düğünde giydiği gelinlikle uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.
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Evlendikten kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren Helvacıoğlu, şu sıralar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
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Aile evine giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
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Bir kız bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu, geçmişe yolculuk yaptığı karelere, "Aile evine gelip albüm karıştırmak en sevdiğim aktivite" notunu düştü.