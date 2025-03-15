Ajda Pekkan ile Semiramis Pekkan, benzerlikleri hakkında konuştu: "Ben Ajda Pekkan değilim' demekten fenalık geldi"
Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ı YouTube kanalına konuk etti. İkili birbirlerine ne kadar benzedikleri hakkında konuştu.
Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalına konuk oldu ve yıllardır süregelen benzerlikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
79 yaşındaki Ajda Pekkan "Baktım ikimiz aynı gibi görünüyoruz aynada. Karıştırabililirler dedim ama Allah'tan çok sokaklarda gezmediğim için. Seni karıştırmıyorlar mı?" diye sordu.
76 yaşındaki Semiramis Pekkan "Karıştırıyorlar! 'Ben Ajda Pekkan değilim' demekten fenalık geldi" yanıtını verdi.
Karakter olarak birbirlerinden çok farklı olduklarını belirten Ajda Pekkan "Sen yıllarca yurt dışında kaldın evli olarak, ben de evsiz olarak (gülerek). Valizlerin içinde yaşayan, bedeviler gibi her otelde ayrı bir gece. Ama çok seviyorum işimi, hala çok seviyorum çünkü seyahat seviyorum. Gezemediğim için o küçük seyahatler beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.