Ajda Pekkan'dan korkutan haber: Süperstar ameliyat oldu!

Yaz aylarından beri omuz ağrısı çeken süperstar Ajda Pekkan, Nişantaşı'nda özel bir hastanede sağ omuz eklem yerinden operasyon geçirdi.
Sağ omuzundaki tendon yırtıkları nedeniyle yaz boyunca rahatsızlık çeken Ajda Pekkan, üç gün önce Prof. Dr. Mehmet Demirhan'a sağ omuzundan ameliyat oldu. Demirhan, önceki yıl Ajda Pekkan'ın kalça ameliyatını da gerçekleştirmişti.
FİZİK TEDAVİ ÜÇ HAFTA SÜRECEK
Taburcu olarak evinde istirahate çekilen 77 yaşındaki Süperstar, üç hafta boyunca fizik tedavi görecek.
"AĞRILARIM GEÇEN YAZ BAŞLADI"
Ajda Pekkan, ameliyat sonrası gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada, "Çok ağrılarım vardı, bu ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum. Kalçamı kırdıktan sonra omuzumda kas yırtılması oluşmuş. Geçen yaz yavaş yavaş o ağrılar başladı. Öncesinde aynı omuzumdan tendon ameliyatı da olmuştum. Ağrılar artınca Ramazan öncesi doktorum bu operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.