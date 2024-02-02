Ajda Pekkan'dan korkutan haber: Süperstar ameliyat oldu!

"AĞRILARIM GEÇEN YAZ BAŞLADI"

Ajda Pekkan, ameliyat sonrası gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada, "Çok ağrılarım vardı, bu ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum. Kalçamı kırdıktan sonra omuzumda kas yırtılması oluşmuş. Geçen yaz yavaş yavaş o ağrılar başladı. Öncesinde aynı omuzumdan tendon ameliyatı da olmuştum. Ağrılar artınca Ramazan öncesi doktorum bu operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.