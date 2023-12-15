Akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen'den hastalık sorularına sert tepki

Kısa bir süre önce akciğer kanserine yakalandığı öğrenilen sanatçı ve oyuncu İlhan Şeşen, hastalığı hakkındaki sorulara sert tepki gösterdi.

Akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen'den hastalık sorularına sert tepki

2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir süredir Bodrum'da yaşayan Şeşen, akciğer kanserine yakalanmasının ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Doktorları, sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylemişti.

İlhan Şeşen'den üzücü haber: Akciğer kanserine yakalandıMagazinİlhan Şeşen'den üzücü haber: Akciğer kanserine yakalandı

 

MESAM GALASINA KATILDI

Mesam 37. yıl gala gecesi önceki gece Grand Cevahir Otel'de gerçekleşti. İlhan Şeşen de Mesam gecesine katılan isimler arasındaydı.

Akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen'den hastalık sorularına sert tepki - Resim : 2

'BENİM İŞİM ŞARKI, SAĞLIMI NE YAPACAKSIN?' 

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Şeşen, sağlığı hakkındaki sorulara, "Son şarkımı dinlediniz mi siz benim? Benim işim şarkı. Sağlığımı ne yapacaksın?" diyerek ters bir tepki verdi.