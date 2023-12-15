Akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen'den hastalık sorularına sert tepki

2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir süredir Bodrum'da yaşayan Şeşen, akciğer kanserine yakalanmasının ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Doktorları, sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylemişti.

MESAM GALASINA KATILDI

Mesam 37. yıl gala gecesi önceki gece Grand Cevahir Otel'de gerçekleşti. İlhan Şeşen de Mesam gecesine katılan isimler arasındaydı.

'BENİM İŞİM ŞARKI, SAĞLIMI NE YAPACAKSIN?'

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Şeşen, sağlığı hakkındaki sorulara, "Son şarkımı dinlediniz mi siz benim? Benim işim şarkı. Sağlığımı ne yapacaksın?" diyerek ters bir tepki verdi.