Alara Eriç, 2025 Miss Charm yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek: Ülkemi gururlandırmaya hazırım
Türkiye'nin genç, yetenekli ve iddialı güzellerinden Alara Eriç, ülkesini dünya çapında temsil etmeye hazırlanıyor. Eriç, küresel çapta büyük ilgiyle takip edilen prestijli güzellik yarışması Miss Charm 2025'te podyuma çıkacağını resmi olarak duyurdu.
Ülkemiz bu yıl Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Model of the World ve son olarak Miss Charm yarışmalarında genç temsilcilerini gönderdi.
Oyunculuk ve şarkıcılık geçmişi olan Alara Eriç, 2025 Miss Charm yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek üzere Vietnam’a hareket etti.
Alara Eriç, sosyal medya hesabından havaalanında çekilmiş bir fotoğrafını Türk bayrağıyla paylaşarak yolculuğunu duyurdu.
Yarışma öncesinde duygularını paylaşan Alara Eriç; "Türkiye’yi, 2025’te Vietnam’da düzenlenecek Miss Charm yarışmasında temsil edeceğim. Bu inanılmaz yolculuğu kucaklamaya ve ülkemi gururlandırmaya hazırım" ifadelerini kullandı.