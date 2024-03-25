Aleyna Tilki: Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor

Son zamanlarda konser sayısında bir hayli düşüş olan Aleyna Tilki, katıldığı bir programda tehdit aldığını ve kendisinin bu işten para kazanmasını istemediklerini söylemişti. Sahneye çıkmasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, "Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler. Ölüm tehditleri aldım, beni korkutmaya çalıştılar ama ben korkmuyorum" demişti.