Aleyna Tilki: Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor

Son zamanlarda konser sayısında bir hayli düşüş olan Aleyna Tilki, katıldığı bir programda tehdit aldığını ve kendisinin bu işten para kazanmasını istemediklerini söylemişti. Sahneye çıkmasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, "Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler. Ölüm tehditleri aldım, beni korkutmaya çalıştılar ama ben korkmuyorum" demişti.
Sosyal medyadan duygularını paylaşarak sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki'den Ramazan paylaşımı geldi.
"Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor" diyen Tilki sosyal medya hesabından şunları yazarak dua etti:
'YAŞAM MÜCADELESİ VERENLERE YARDIM ET'
"Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için. Olmayanlara da ver. Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver amin."