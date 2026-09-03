Aleyna Tilki, yeni arkadaşında aradığı nitelikleri açıkladı
Konser hazırlıkları nedeniyle bir süredir kampa girdiğini açıklayan Aleyna Tilki, bu tempolu süreçte kendisine eşlik edecek bir arkadaş aradığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, yanındaki kişide aradığı dikkat çekici nitelikleri tek tek sıralayarak takipçilerini şaşırttı.
Elele Online
Aleyna Tilki, yaklaşan konser hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girdiğini duyurdu.
YENİ ARKADAŞ ARADIĞINI AÇIKLADI
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yoğun çalışma temposuna başladığını belirten Tilki, kamp sürecinde yanında bulunacak yeni bir arkadaş aradığını ifade etti.
Fakat şarkıcının aradığı kişinin yalnızca yanında bulunması yeterli değil.
Paylaşımında aradığı kişide bulunmasını istediği nitelikleri de listeleyen Aleyna Tilki; komik, empati yeteneği yüksek, doğayı ve yürüyüş yapmayı seven bir profil çizdi.
Tilki'nin; "Üstün zekalı olsun", "Dark side'ıyla (karanlık tarafıyla) barışık olsun" ve "Özgürlük takıntısı olsun" şartlarını eklediği paylaşımı sosyal medyada takipçilerinin ilgisini çekti.