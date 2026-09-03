Serenay Sarıkaya'dan kas şov
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, düzenli spor rutininden paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti. Ayna karşısında poz veren ünlü isim, fit görüntüsü ve belirginleşen kol kaslarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, epeydir yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Bu süreçte sosyal medya hesabından keyifli anlarını yayımlayan Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
AYNA KARŞISINDA KASLARINI GÖSTERDİ
Oyuncu, bu sefer spor sonrası siyah-beyaz anlarını takipçileriyle paylaştı.
Kol kaslarını sergileyen Serenay Sarıkaya, ayna karşısında poz verdi.