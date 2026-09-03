Serenay Sarıkaya'dan kas şov

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, epeydir yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Bu süreçte sosyal medya hesabından keyifli anlarını yayımlayan Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

AYNA KARŞISINDA KASLARINI GÖSTERDİ

Oyuncu, bu sefer spor sonrası siyah-beyaz anlarını takipçileriyle paylaştı.

Kol kaslarını sergileyen Serenay Sarıkaya, ayna karşısında poz verdi.