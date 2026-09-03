Serenay Sarıkaya'dan kas şov

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, düzenli spor rutininden paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti. Ayna karşısında poz veren ünlü isim, fit görüntüsü ve belirginleşen kol kaslarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya'dan kas şov
Elele Online

Elele Online

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, epeydir yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Bu süreçte sosyal medya hesabından keyifli anlarını yayımlayan Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Serenay Sarıkaya'dan kas şov - Resim : 1

AYNA KARŞISINDA KASLARINI GÖSTERDİ

Oyuncu, bu sefer spor sonrası siyah-beyaz anlarını takipçileriyle paylaştı.

Kol kaslarını sergileyen Serenay Sarıkaya, ayna karşısında poz verdi.Serenay Sarıkaya'dan kas şov - Resim : 2