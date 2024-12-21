Aleyna Tilki'nin dikkat çeken yeni tarzı: Rock star!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısı 'Bekleyenim' için kamera karşısına geçti. Tilki'nin yeni tarzı dikkat çekti.
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'O Sen Olsan Bari', 'Cevapsız Çınlama', 'Nasılsın Aşkta' ve 'Yalnız Çiçek' gibi sevilen birçok şarkıya imza atan 24 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısı 'Bekleyenim'e klip çekti.
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Ancak Aleyna Tilki, hem makyajı hem de kıyafetiyle sosyal medyada olay yarattı.
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Beyaz yüzü ve kıyafetleriyle dikkat çeken Tilki'nin klibi bugün yayına girecek.
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'KARİYERİME ROCK STAR OLARAK DEVAM EDECEĞİM'
Ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda, ''30’larımda kendimi daha güçlü, sınırları belirgin, ne yapmak istediğini bilen, gerçek bir rock star olarak görüyorum. Bir de çocuklarım olsun istiyorum” cevabını vermişti.