Aleyna Tilki'nin dikkat çeken yeni tarzı: Rock star!

'KARİYERİME ROCK STAR OLARAK DEVAM EDECEĞİM'

Ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda, ''30’larımda kendimi daha güçlü, sınırları belirgin, ne yapmak istediğini bilen, gerçek bir rock star olarak görüyorum. Bir de çocuklarım olsun istiyorum” cevabını vermişti.