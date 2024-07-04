Aleyna'dan Doğukan Güngör'e: Bu saatten sonra arkadaşım da değil!
Survivor All Star'da adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile oyuncu Doğukan Güngör'ün adı aşk dedikodularına karışmıştı. Kalaycıoğlu'ndan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Fatih' karakteriyle büyük beğeni toplayan Doğukan Güngör, son zamanlarda aşk hayatıyla oldukça gündemde...
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Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir plajda Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile samimi bir şekilde görüntülenen Doğukan Güngör, yakın halleriyle dikkat çekmişti.
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Önceki akşam İstanbul'da görüntülenen Kalaycıoğlu, konuyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.
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Muhabir Online muhabirleri ile karşılayan Kalaycıoğlu, “Doğukan Güngör ile aşk yaşıyor musunuz?” sorularına verdiği yanıtla gündem oldu.