Aleyna'dan Doğukan Güngör'e: Bu saatten sonra arkadaşım da değil!

Survivor All Star'da adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile oyuncu Doğukan Güngör'ün adı aşk dedikodularına karışmıştı. Kalaycıoğlu'ndan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

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Aleyna'dan Doğukan Güngör'e: Bu saatten sonra arkadaşım da değil! - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Fatih' karakteriyle büyük beğeni toplayan Doğukan Güngör, son zamanlarda aşk hayatıyla oldukça gündemde...

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Aleyna'dan Doğukan Güngör'e: Bu saatten sonra arkadaşım da değil! - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir plajda Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile samimi bir şekilde görüntülenen Doğukan Güngör, yakın halleriyle dikkat çekmişti.

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Aleyna'dan Doğukan Güngör'e: Bu saatten sonra arkadaşım da değil! - Resim : 3

Önceki akşam İstanbul'da görüntülenen Kalaycıoğlu, konuyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.

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Aleyna'dan Doğukan Güngör'e: Bu saatten sonra arkadaşım da değil! - Resim : 4

Muhabir Online muhabirleri ile karşılayan Kalaycıoğlu, “Doğukan Güngör ile aşk yaşıyor musunuz?” sorularına verdiği yanıtla gündem oldu.