Ali Sunal ve Eşi Nazlı Sunal, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu ve Güldür Güldür Show programının moderatörü Ali Sunal'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır semptomlarla atlatan Ali Sunal'ın yeniden hastalığa yakalandığı öğrenildi. Sunal'ın eşi Nazlı Sunal'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, Güldür Güldür Show ekibinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı.

Bir kez daha koronavirüse yakalanan Ali Sunal ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlatarak karantina sürecini evde geçirdiği öğrenildi.

KORONAVİRÜSE İLK YAKALANDIĞINDA HASTANEDE YATMIŞTI

Bir sene önce koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için bir süre hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti: "Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi"