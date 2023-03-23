Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evliliklerinin beşinci yılını kutladı
3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, evliliklerinde 5'inci yılı geride bıraktı.
Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, evliliklerinin 5'inci yılını kutladı. 2018'de dünyaevine giren mutlu çiftin, Narin ve Nil adında iki kızı bulunuyor.
"Nazlı yarim seni çok seviyorum"
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Ali Sunal altına; 'Nice 5 yıllara rüyalarımı gerçeğe dönüştüren Nazlı yarim seni çok seviyorum. 23.03.2018…' notunu düştü.
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2018 yılında nikah masasına oturan mutlu çiftin Narin ve Nil adında iki kızı var.