Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evliliklerinin beşinci yılını kutladı

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, evliliklerinin 5'inci yılını kutladı. 2018'de dünyaevine giren mutlu çiftin, Narin ve Nil adında iki kızı bulunuyor.

"Nazlı yarim seni çok seviyorum"

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Ali Sunal altına; 'Nice 5 yıllara rüyalarımı gerçeğe dönüştüren Nazlı yarim seni çok seviyorum. 23.03.2018…' notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ali Sunal (@alisunal)'in paylaştığı bir gönderi

2018 yılında nikah masasına oturan mutlu çiftin Narin ve Nil adında iki kızı var.