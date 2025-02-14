Alina Boz ve Umut Evirgen'den Sevgililer Günü paylaşımı
14 Şubat sevgililer günü nedeniyle Instagram hesabından birçok ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı. Bunlardan birisi de ünlü oyuncu Alina Boz. Boz eşi Umut Evirgen'le karesini kalp emojisi ile paylaştı.
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İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz ile 2 Aralık 2023'te yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti.
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Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim olmuştu.
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14 Şubat sevgililer günü nedeniyle Instagram hesabından birçok ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı. Bunlardan birisi de ünlü oyuncu Alina Boz.
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Boz eşi Umut Evirgen'le karesini kalp emojisi ile paylaştı.