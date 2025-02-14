Alina Boz ve Umut Evirgen'den Sevgililer Günü paylaşımı

14 Şubat sevgililer günü nedeniyle Instagram hesabından birçok ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı. Bunlardan birisi de ünlü oyuncu Alina Boz. Boz eşi Umut Evirgen'le karesini kalp emojisi ile paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Alina Boz ve Umut Evirgen'den Sevgililer Günü paylaşımı - Resim : 1

İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz ile 2 Aralık 2023'te yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti. 

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Alina Boz ve Umut Evirgen'den Sevgililer Günü paylaşımı - Resim : 2

Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim olmuştu. 

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Alina Boz ve Umut Evirgen'den Sevgililer Günü paylaşımı - Resim : 3

14 Şubat sevgililer günü nedeniyle Instagram hesabından birçok ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı. Bunlardan birisi de ünlü oyuncu Alina Boz.

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Alina Boz ve Umut Evirgen'den Sevgililer Günü paylaşımı - Resim : 4

Boz eşi Umut Evirgen'le karesini kalp emojisi ile paylaştı.