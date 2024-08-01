Alişan'ın geçmişe götüren paylaşımına Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı

Şarkıcı Alişan, uzun yıllar birlikte çalıştığı yakın arkadaşı Çağla Şıkel ve kendi çocuklarıyla yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

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Alişan'ın geçmişe götüren paylaşımına Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı - Resim : 1

Cennet Mahallesi dizisinde 3 yıl boyunca birlikte rol alan Çağla Şıkel ve Alişan'ın dostluğu, uzun süredir devam ediyor.

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Alişan'ın geçmişe götüren paylaşımına Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı - Resim : 2

Cennet Mahallesi'nden sonra gündüz kuşağında birlikte program sunan Çağla Şıkel ve Alişan, hala görüşmeye devam ediyor.

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Alişan'ın geçmişe götüren paylaşımına Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı - Resim : 3

Alişan, uzun yıllar birlikte çalıştığı Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Güney'in, kendi oğlu Baran ile çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

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Alişan'ın geçmişe götüren paylaşımına Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı - Resim : 4

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından çocukların beş yıl önceki ve şimdiki hallerini kolaj yaparak takipçileriyle paylaştı. 

Ünlü model, yakın arkadaşı Alişan'ın paylaşımlarına kendi hesabında yer verdi.