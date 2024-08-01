Alişan'ın geçmişe götüren paylaşımına Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı

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Cennet Mahallesi dizisinde 3 yıl boyunca birlikte rol alan Çağla Şıkel ve Alişan'ın dostluğu, uzun süredir devam ediyor.
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Cennet Mahallesi'nden sonra gündüz kuşağında birlikte program sunan Çağla Şıkel ve Alişan, hala görüşmeye devam ediyor.
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Alişan, uzun yıllar birlikte çalıştığı Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Güney'in, kendi oğlu Baran ile çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.
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Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından çocukların beş yıl önceki ve şimdiki hallerini kolaj yaparak takipçileriyle paylaştı.
Ünlü model, yakın arkadaşı Alişan'ın paylaşımlarına kendi hesabında yer verdi.