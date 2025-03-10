Alperen Şengün'den, sevgilisi Hannah Cherry'e sürpriz doğum günü partisi
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry'e doğum günü sürprizi yaptı. Şengün, sevgilisi Hannah Cherry doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ABD'li model sevgilisi Hannah Cherry'in doğum gününü kutladı.
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Milli basketbolcu, sevgilisinin arkadaşlarının da yer aldığı bir sürpriz parti düzenledi.
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Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan çift, doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Alperen Şengün; "Hayatımın aşkı doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Daha nice yıllar birlikte olalım bebeğim" dedi.