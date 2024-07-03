Ameliyat olan Leman Sam: Artık dans edemeyeceğim...

'YÜRÜYORUM AMA ARTIK DANS EDEMEYECEĞİM'

İyileşme sürecinde olduğunu belirten usta sanatçı, "Biraz zor iyileşiyorum yürüyorum ama tabii ki eskisi gibi dans edemeyeceğim. Baston yardımı ile yürüyorum. Doktorum fırsat oldukça saat kaç olursa olsun çık yürü. Ben de bu saatleri çok sessiz sakin ve uygun buluyorum yürüyorum" ifadelerini kullandı.