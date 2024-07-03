Ameliyat olan Leman Sam: Artık dans edemeyeceğim...

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Usta sanatçı Leman Sam'ın geçtiğimiz aylarda omuriliğinde çıkan kitle operasyonla alınmıştı.
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İyileşmeye başlar başlamaz sahnelere dönen Leman Sam, geçirdiği zorlu ameliyat hakkında açıklamalarda bulundu.
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'KİTLEYİ ALDILAR, SİNİRLERİ VE KEMİĞİ KESTİLER'
Leman Sam, "Omuriliğindeki kitle nedeniyle bir ameliyat geçirdim bu süreçte çok zorlu anlar yaşadım. Kitleyi aldılar sinirleri ve kemiği kestiler.' dedi.
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'YÜRÜYORUM AMA ARTIK DANS EDEMEYECEĞİM'
İyileşme sürecinde olduğunu belirten usta sanatçı, "Biraz zor iyileşiyorum yürüyorum ama tabii ki eskisi gibi dans edemeyeceğim. Baston yardımı ile yürüyorum. Doktorum fırsat oldukça saat kaç olursa olsun çık yürü. Ben de bu saatleri çok sessiz sakin ve uygun buluyorum yürüyorum" ifadelerini kullandı.