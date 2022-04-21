Amine Gülşe hamile! Mesut Özil ikinci kez baba oluyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı. Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdilerde ikinci kez bebek bekliyor.

ÜÇ AYLIK HAMİLE!

Posta'da yer alan habere göre; Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdilerde ikinci kez bebek bekliyor. Anne adayı Gülşe'nin üç aylık hamile olduğu konuşuluyor.

"5 ÇOCUK SÖZÜMÜZ VARDI"

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.