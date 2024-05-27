Angelina Jolile ile Brad Pitt'in kızı Vivienne babasının soyadını bıraktı
Boşanma aşamasında yaşadıkları sıkıntılarla bilinen Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin kızları Vivienne ablası Zahara'dan sonra Pitt soyadından vazgeçti.
Hollywood'un bir zamanlar altın çifti olarak görülen Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin boşanma süreci ve sonrasındaki hukuk mücadeleleri, hala magazin gündeminin en önemli maddelerinden olmaya devam ediyor. Buna ek olarak bir de çocukların babalarının soyadlarını reddettikleri iddiaları konuşuluyordu.
Annesi Angelina Jolie'nin yapımcısı olduğu 'The Outsiders' adlı Broadway müzikalinde yardımcı olarak görev alan Vivienne'nin müzikalin afişinde sadece annesinin soyadını kullandığı görüldü.
2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt çiftinin altı çocuğu 'Jolie-Pitt' soyadını taşıyor. Ancak kızları, Vivienne Jolie olarak adını afişe yazdırdı. Vivienne'in soyadını yasal olarak değiştirip değiştirmediği bilinmiyor.
Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin Etiyopya'dan evlat edindikleri 19 yaşındaki kızları Zahara da geçen yıl kasım ayında başladığı Spelman Üniversitesi'nde babasının adını kullanmadığı görülmüştü. Okul etkinliği kapsamında çekilen bir klipte "Adım Zahara Marley Jolie" diyordu.