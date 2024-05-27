Angelina Jolile ile Brad Pitt'in kızı Vivienne babasının soyadını bıraktı

Hollywood'un bir zamanlar altın çifti olarak görülen Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin boşanma süreci ve sonrasındaki hukuk mücadeleleri, hala magazin gündeminin en önemli maddelerinden olmaya devam ediyor. Buna ek olarak bir de çocukların babalarının soyadlarını reddettikleri iddiaları konuşuluyordu.