Aniden ekranlara ara vermişti! Nursel Ergin, 8 ay boyunca mücadele verdi

Sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yemek programını aniden bırakarak inzivaya çekilen Nursel Ergin'in, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Aniden ekranlara ara vermişti! Nursel Ergin, 8 ay boyunca mücadele verdi - Resim : 1

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu.

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Aniden ekranlara ara vermişti! Nursel Ergin, 8 ay boyunca mücadele verdi - Resim : 2

Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.

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Aniden ekranlara ara vermişti! Nursel Ergin, 8 ay boyunca mücadele verdi - Resim : 3

KANSERİ YENDİ

Sabah'ın haberine göre, Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. 44 yaşındaki Nursel Ergin'in hastalığını yendiği bildirildi.

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Aniden ekranlara ara vermişti! Nursel Ergin, 8 ay boyunca mücadele verdi - Resim : 4

Zor günleri geride bırakan Nursel Ergin, yeni bir yemek programıyla ekranlara geri dönmeye hazırlandığı açıklandı.