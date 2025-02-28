Aniden ekranlara ara vermişti! Nursel Ergin, 8 ay boyunca mücadele verdi
Sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yemek programını aniden bırakarak inzivaya çekilen Nursel Ergin'in, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.
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2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu.
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Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.
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KANSERİ YENDİ
Sabah'ın haberine göre, Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. 44 yaşındaki Nursel Ergin'in hastalığını yendiği bildirildi.
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Zor günleri geride bırakan Nursel Ergin, yeni bir yemek programıyla ekranlara geri dönmeye hazırlandığı açıklandı.