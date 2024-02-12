Aniden rolü bitmişti: Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen Medcezir itirafı
2013-2015 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Mine Tugay ve Barış Falay oynadığı Medcezir dizisinde, yıllar sonra dizide 'Ender Serez'i' canlandıran Mine Tugay'dan bir itiraf geldi.
Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serez karakteri dizide beklenmedik bir trafik kazası geçirmiş ve ardından da diziye veda etmişti.
Tugay o dönem aniden diziden çıkarıldığını ve bu durumu da "final bölümünde öğrendim karakterin öldüğünü, tüm yaz da bilgi verilmedi" demişti.
Yıllar sonra Mine Tugay'dan yeni bir açıklama geldi. Takipçileriyle soru cevap yapan güzel oyuncu "Soruyu tam ne anlamda sorduğunuzu bilmiyorum ama iki tane cevap verebilirim. Yani taraflı cevabı var bunun.
'O SÜREÇTE ÇOK TATSIZ ŞEYLER YAŞADIM'
Açıkçası oyunculuk anlamında beni çok heyecanlandıran, içinde olmaktan büyük zevk aldığım, partnerimi çok sevdiğim ve deliler gibi çalışarak sahneleri oluşturduğumuz bir projenin içinde olmak bir oyuncu için büyük bir şans ve zevk. O süreçte çok tatsız şeyler yaşadım benim için yıkıcı oldu. O yüzden de o anlamda dönmek istemezdim tabii."