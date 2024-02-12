Aniden rolü bitmişti: Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen Medcezir itirafı

'O SÜREÇTE ÇOK TATSIZ ŞEYLER YAŞADIM'

Açıkçası oyunculuk anlamında beni çok heyecanlandıran, içinde olmaktan büyük zevk aldığım, partnerimi çok sevdiğim ve deliler gibi çalışarak sahneleri oluşturduğumuz bir projenin içinde olmak bir oyuncu için büyük bir şans ve zevk. O süreçte çok tatsız şeyler yaşadım benim için yıkıcı oldu. O yüzden de o anlamda dönmek istemezdim tabii."