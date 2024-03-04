Anne-babasının boşanmasını anlatan Deren Talu: Evliliğe inancımı kaybettim

"BU BİR HAKSIZLIK"

Deren Talu'nun ikinci isyanı ise; annesine yönelik sosyal medya yorumları oldu.

Deren Talu, annesinin sırtını bir erkeğe yaslayan biri olarak gösterilmesinin haksızlık olduğunu dile getirerek; "Bu erkeğe sırtını yaslama dayama fikri canımı sıkıyor. Hiçbirimiz öyle değiliz. Sen çok güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve her şeyi kendi maddi imkânlarıyla sağlayan birisin. Bize büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum."