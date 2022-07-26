Anne olmak için gün sayan 8 aylık Gupse Özay'dan yeni pozlar
Barış Arduç ile Gupse Özay 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020’de nikah masasına taşımıştı. Çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Instagram hesabından yeni karelerini paylaşan Özay’ın karnının iyice büyümesi dikkat çekti...
Deliha adlı film setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini kameralardan uzak yaşayan ikiliden kısa süre önce bebek müjdesi geldi. Kız bebek bekleyen çiftten Özay, arkadaşları ve ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
GUPSE ÖZAY'DAN KARNI BURNUNDA YENİ POZLAR
Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Gupse özay, yeni karelerini yayınladı. Özay'ın karnı burnunda son görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu. Aralarında; Öykü Karayel, Engin Öztürk, Önder Öztarhan, Melikşah Altuntaş ve Sarp Apak gibi ünlü isimlerin yer aldığı fotoğraflarda Özay'ın karnının iyice büyüdüğü görüldü.
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Özay'ın paylaşımına; Can Bonomo, Songül Öden, Açelya Akkoyun, Büşra Pekin, Sinem Kobal, Başak Dizer, Esra Erol, Mert Öner, Hülya Duyar ve Esra Ruşan gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.
"ÖNCE BU KÜÇÜK KIZ DOĞSUN!"
Özay, kız bebek dünyaya getireceğini ise şu sözlerle duyurmuştu:
'Yoksun da yoksun...' deyip, duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani... Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok...