Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan hamilelik pozları

Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Buse Arslan hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan hamilelik pozları - Resim : 1

Kuruluş Osman'da 'Cerkutay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, meslektaşı eşi Buse Arslan'la 2023 yılında evlendi. 

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Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan hamilelik pozları - Resim : 2

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda mutlu haberi vererek ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı.

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Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan hamilelik pozları - Resim : 3

Kız bebek bekleyen Buse Arslan, büyüyen karnıyla kameraların karşısına geçti. Ünlü oyuncunun pembe elbiseli hamilelik pozları beğeni topladı.

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Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan hamilelik pozları - Resim : 4

Ünlü çift, Kuruluş Osman dizi setinde tanışıp hayatlarını birleştirme kararı almıştı.