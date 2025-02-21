Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan hamilelik pozları
Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Buse Arslan hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
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Kuruluş Osman'da 'Cerkutay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, meslektaşı eşi Buse Arslan'la 2023 yılında evlendi.
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Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda mutlu haberi vererek ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı.
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Kız bebek bekleyen Buse Arslan, büyüyen karnıyla kameraların karşısına geçti. Ünlü oyuncunun pembe elbiseli hamilelik pozları beğeni topladı.
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Ünlü çift, Kuruluş Osman dizi setinde tanışıp hayatlarını birleştirme kararı almıştı.