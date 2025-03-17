Anne olmak için gün sayan Karsu'dan yeni hamilelik pozları
Şarkıcı Karsu ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Oğlu olacağını açıklayan 34 yaşındaki ünlü şarkıcı yeni hamilelik pozları paylaştı.
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Ünlü sanatçı Karsu Dönmez geçtiğimiz yıl temmuz ayında Hollandalı Mike Schrama ile evlenmişti.
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Düğünden kısa bir süre sonra Karsu, hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü isim, 'Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!' ifadelerini kullanmıştı.
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Karsu, geçtiğimiz aylarda da 46. İstanbul Maratonu’na katılan eşi Mike Schrama için bir pankart hazırlamıştı. Pankartta, “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadelerine yer veren şarkıcı, bu paylaşımla erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.
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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde ise oğlu için baby shower partisi düzenlemişti ve anları sosyal medya hasabından paylaştı.