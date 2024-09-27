Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım
Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evliliği olan Melisa Aslı Pamuk anne olmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu yeni hamilelik pozunu takipçileri ile paylaştı.
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.
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Çiftten geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir haber geldi. Melisa Aslı Yazıcı hamile olduğunu duyurdu.
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Yaptığı her paylaşımla dikkati çeken Pamuk'tan bir hamilelik karesi daha geldi.
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Erkek bebek beklediği iddia edilen çiftten Pamuk, karnı burnunda pozuna, "Ben her gün bütün gün" böyleyim notunu düştü. Pamuk'un siyahlar içerisindeki spor tarzı ve güzelliğine de sevenlerinden iltifat yağdı.