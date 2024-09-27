Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım

Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evliliği olan Melisa Aslı Pamuk anne olmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu yeni hamilelik pozunu takipçileri ile paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım - Resim : 1

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.

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Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım - Resim : 2

Çiftten geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir haber geldi. Melisa Aslı Yazıcı hamile olduğunu duyurdu.

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Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım - Resim : 3

Yaptığı her paylaşımla dikkati çeken Pamuk'tan bir hamilelik karesi daha geldi.

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Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım - Resim : 4

Erkek bebek beklediği iddia edilen çiftten Pamuk, karnı burnunda pozuna, "Ben her gün bütün gün" böyleyim notunu düştü. Pamuk'un siyahlar içerisindeki spor tarzı ve güzelliğine de sevenlerinden iltifat yağdı.