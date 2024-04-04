Anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı
Emre Yetkin ile ilk bebeklerini bekleyen Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları geldi. Deniz sezonunu açan Biricik paylaşımına "Deniz sezonunu dayımızla açtık" notunu düştü.
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2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Biricik 5 aylık hamile.
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Kız bebek bekleyen Burcu Biricik ile Emre Yetkin, tatile çıktı. Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in tatiline Bekir Biricik ile Sümeyye Biricik de eşlik etti.
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Havaların ısınmasıyla eşi, ağabeyi ve yengesiyle Yunanistan'a tatile giden oyuncu, deniz sezonunu açtı.
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Kırmızı renkli bir bikini giymeyi tercih eden Burcu Biricik'in; "Minikoyla ilk deniz" notunu düştüğü fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Biricik'in büyüyen karnı dikkat çekti.