Eski halinden eser kalmadı! Ata Demirer’in son hali herkesi şaşırttı

Son olarak çektiği 'Bursa Bülbülü' filmiyle çok beğenilen 52 yaşındaki Ata Demirer, son olarak verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 30 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti.
Eski halinden eser kalmayan ünlü komedyenin son fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Ünlü komedyen, daha önce kilo almasına sebep olan sağlık problemini ve formda bir görüntüye sahip olmasının sırrını açıklamıştı.
Demirer “30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" demişti.
Ünlü komedyen sözlerine "İnsülin direcini ortadan kaldırmak için düzgün beslendim, spor yaptım. İki buçuk sene kadar sürdü. Bir anda da kilo vermedim ama ben üniversitede de zayıf biriydim, daha zayıftım. Sonra gösteriler başlayınca, tiyatro hayatı, turneler... Ben 300 tane turne karşılığı 25 kilo kadar aldım. Sonra Avrupa Yakası başladı. O halim çok sevildi. 'Verirsem acaba ilgi değişir mi' derken git gide yıllar içerisinde ben değiştim" diye devam etmişti.