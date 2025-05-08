Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den yeni hamilelik pozları: "Hayat, ekstra pembe"

Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem', Kalp Atışı, Duy Beni, Paranoya 'Kefaret' gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.