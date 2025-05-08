Anasayfa Magazin Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den yeni hamilelik pozları: "Hayat, ekstra pembe"
Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den yeni hamilelik pozları: "Hayat, ekstra pembe"
Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli, sosyal medya hesabından büyüyen karnı ile verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.
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Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem', Kalp Atışı, Duy Beni, Paranoya 'Kefaret' gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.
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Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, anne olacağını "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" sözleriyle duyurmuştu.
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Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Ege Kökenli, yeni hamilelik pozlarını paylaştı.
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Kökenli, sosyal medya hesabından büyüyen karnı ile verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu. ökenli paylaşımının altına, "Hayat, ekstra pembe" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.