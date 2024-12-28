Anne olmaya hazırlanan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni pozlar

Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat anne baba olmak için gün sayıyor. Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni hamilelik paylaşımı geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni pozlar - Resim : 1

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2010’da 'Gönülçelen' dizinde oynarken tanışmış, 2020’de nikâh masasına oturmuştu.

2 / 6
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni pozlar - Resim : 2

Ağustos ayında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyuran ünlü çifte peş peşe tebrik mesajları yağmıştı.

3 / 6
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni pozlar - Resim : 3

Heyecanları günden güne büyüyen Bayat, bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu Instagram hesabından yeni paylaşım yaptı.

4 / 6
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni pozlar - Resim : 4

Uğur Talay'ın objektifine poz veren Zeynep Tuğçe Bayat, paylaşımına "Geri sayım" notunu düştü.