Anne olmaya hazırlanan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni pozlar
Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat anne baba olmak için gün sayıyor. Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni hamilelik paylaşımı geldi.
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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2010’da 'Gönülçelen' dizinde oynarken tanışmış, 2020’de nikâh masasına oturmuştu.
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Ağustos ayında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyuran ünlü çifte peş peşe tebrik mesajları yağmıştı.
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Heyecanları günden güne büyüyen Bayat, bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu Instagram hesabından yeni paylaşım yaptı.
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Uğur Talay'ın objektifine poz veren Zeynep Tuğçe Bayat, paylaşımına "Geri sayım" notunu düştü.