Annelik molası vermişti! Aslı Enver yeni dizisiyle ekrana dönüyor

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İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kardeşim Benim gibi başarılı projelerde yer alan Aslı Enver, yer aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
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2022 tarihinde iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver kısa bir süre sonra da kızı Elayı kucağına almıştı. Uzun süredir ekranda olmayan Aslı Enver’in yeni projesi merak konusuydu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızı Elay’ın bir yaşına girmesiyle çalışma hayatına dönme kararı alan başarılı oyuncu Tims&B’nin Netflix için çekeceği "Kuşatma" dizisiyle el sıkıştı.
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Dizinin senaryosu yazdığı "Kiralık Aşk", "Ufak Tefek Cinayetler", "Kuş Uçuşu", "Şahane Hayatım" gibi çok özel senaryolarla büyük fark yaratan Meriç Acemi’ye ait.