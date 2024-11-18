Annem Ankara ile ekrana dönen Mehmet Günsür: ‘Hikâyenin gerçekliği beni etkiledi’

‘Annem Ankara’ dizisinde Hasan karakteri ile ekranan dönen Mehmet Günsür, “Gerçek ailenin, bir kadının yaşam mücadelesi ve Hasan’ın baba olmak için çabalaması beni çok etkiledi” dedi.

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Annem Ankara ile ekrana dönen Mehmet Günsür: ‘Hikâyenin gerçekliği beni etkiledi’ - Resim : 1

Mehmet Günsür, Kanal D’nin yeni dizisi “Annem Ankara” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

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Annem Ankara ile ekrana dönen Mehmet Günsür: ‘Hikâyenin gerçekliği beni etkiledi’ - Resim : 2

Kanad D’nin gerçek bir hikâyeyi konu alan yeni dizisi “Annem Ankara”, hayata karşı umudunu hiç kaybetmeyen Zuhal ile babasız büyümüş, bu nedenle çocuklarına babalık yapmakta zorlanan Hasan’ın hikâyesini ekrana taşıyacak.

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Annem Ankara ile ekrana dönen Mehmet Günsür: ‘Hikâyenin gerçekliği beni etkiledi’ - Resim : 3
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Annem Ankara ile ekrana dönen Mehmet Günsür: ‘Hikâyenin gerçekliği beni etkiledi’ - Resim : 4

90’lı yıllarda Ankara’da geçen dizinin başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür seyirci karşısına çıkacak. 