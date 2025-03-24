Annesi Filiz Akın'ın kaybeden İlker İnanoğlu'ndan duygusal paylaşım: "Kalbimin yarısı gitti"
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akız, 21 Mart'ta hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun oğlu İlker İnanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Mart gecesi hayata gözlerini yumdu. Ünlü isim, vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte sessiz sedasız toprağa verildi.
Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyayan gelen oğlu İlker İnanoğlu, annesinin kaybı sonrası yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.
Annesinin vefatıyla sarsılan İlker İnanoğlu; "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" mesajını paylaştı.
Ardından bir paylaşım daha yapan İlker İnanoğlu, "Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de... Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.