Annesi istememişti... Futbolcu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, yaptığı paylaşımlarla gelinine ağır sözlerle göndermede bulunmuştu. Enis Destan pilates eğitmeni Arzum Kuruçalı ile İzmir'in Çeşme ilçesinde evlendi.
Trabzonspor’un genç golcüsü Enis Destan, geçtiğimiz Aralık ayında Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Ancak nişan törenine katılmayan annesi Gül Destan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
Instagram’da yayımladığı mesajlar, kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Anne Gül Destan'ın paylaşımları şöyleydi:
"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli."
"Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı."
"Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum."
"Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı!"
"Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar."
"Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."
Gül Destan’ın sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımlar, oğlu Enis Destan’ı kızdırmıştı. Genç futbolcu, annesinin açıklamalarına tepki olarak onu tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.